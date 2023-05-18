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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Анджелина Джоли запускает собственный модный дом Atelier Jolie

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Голливудская актриса Анджелина Джоли запускает модный дом с названием Atelier Jolie, об этом она сообщила в соцсетях, пишет УНН.

Детали 

Концепция работы Atelier Jolie предполагает, что дизайнерами будут сами клиенты, которые будут воплощать собственные идеи с помощью команды портных. 

Цитата 

«Atelier Jolie — это место, где творческие люди могут сотрудничать с опытной и разнообразной семьей портных-экспертов, мастеров выкроек и ремесленников со всего мира. Это связано с моей благодарностью и глубоким уважением ко многим портным и мастерам, с которыми я работала в течение многих лет, желанием использовать высококачественный винтажный материал и ткань, что уже есть, а также быть частью движения, чтобы развивать больше самовыражения», — написала Анджелина Джоли.

Дополнение 

Также в Atelier Jolie можно будет ремонтировать или переделывать вещи из своего шкафа.

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Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolie)

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