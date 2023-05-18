Анджелина Джоли запускает собственный модный дом Atelier Jolie
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Голливудская актриса Анджелина Джоли запускает модный дом с названием Atelier Jolie, об этом она сообщила в соцсетях, пишет УНН.
Детали
Концепция работы Atelier Jolie предполагает, что дизайнерами будут сами клиенты, которые будут воплощать собственные идеи с помощью команды портных.
Цитата
«Atelier Jolie — это место, где творческие люди могут сотрудничать с опытной и разнообразной семьей портных-экспертов, мастеров выкроек и ремесленников со всего мира. Это связано с моей благодарностью и глубоким уважением ко многим портным и мастерам, с которыми я работала в течение многих лет, желанием использовать высококачественный винтажный материал и ткань, что уже есть, а также быть частью движения, чтобы развивать больше самовыражения», — написала Анджелина Джоли.
Дополнение
Также в Atelier Jolie можно будет ремонтировать или переделывать вещи из своего шкафа.