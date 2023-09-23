53-річна супермодель Клаудія Шиффер вперше за останні п’ять років вийшла на подіум
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Одна з найвідоміших супермоделей світу Клаудія Шиффер вийшла на подіум показу "Versace" в Мілані. Фотографії 53-річної зірки опублікувала в Instagram Донателла Версаче, передає УНН.
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В Мілані під час Тижня моди відбувся показ нової колекції Модного дому "Versace" весна-літо 2024. Шоу наробило багато галасу через участь у ньому іменитих моделей. Але головною зіркою вечора стала 53-річна супермодель Клаудія Шиффер, яка вперше за останні п’ять років вийшла на подіум..
Вона продемонструвала м'ятно-зелену "металеву" сукню-комбінацію з мереживними вставками на грудях і талії, а також трендовим ромбоподібний принтом.
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Донателла Версаче поділилася в Instagram фотографіями з бекстейджу цього показу і назвала Шиффер іконою бренду.
"Ти - ікона "Versace" наскрізь - неймовірний підприємець, мати та моя улюблена інша блондинка. Ласкаво просимо назад на подіум "Versace" - я дуже тебе люблю! ", - написала Версаче в Instagram.
Як відомо, Клаудія Шиффер ще з 90-х років дуже багато співпрацювала з брендом "Versace", була обличчям бренду та регулярно брала участь у показах як Джанні Версаче, так і Донателли.
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