500 тысяч электронных рапортов подали военные через "Армія+"

В Украине за десять месяцев работы приложения "Армія+" военнослужащие подали 500 тысяч электронных рапортов, приложение внедрили уже более 1 500 воинских частей, сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, которую цитируют в Минобороны, пишет УНН.

За 10 месяцев работы приложения "Армія+" военные подали 500 000 электронных рапортов – 1 800 в день. За этот период приложение внедрили у себя более 1 500 воинских частей - сообщила Черногоренко.

Детали

"Электронные рапорты были одним из первых сервисов, которые запустились в "Армія+". Именно они начали борьбу с бюрократией, упростили военным жизнь и высвободили им время на то, что действительно важно", - отметила заместитель министра.

Черногоренко подчеркнула, что командирам удалось проявить надлежащее лидерство, чтобы ввести приложение "Армія+" в своих частях.

"Путь, который мы прошли до этой отметки, был хоть и тяжелый, но необходимый. Мы смогли завоевать доверие защитников и защитниц, а также доверие командиров, которые проявили лидерство и настойчивость во внедрении электронных рапортов на местах", - добавила она.

Черногоренко сообщила, что в целом оцифрована треть рапортов, которые покрывают основные вопросы службы. В Минобороны добавили, что следующими будут оцифрованы рапорты, связанные с получением справок и финансовыми вопросами.

Как это работает

"Рапорты подаются за несколько минут. Они имеют исчерпывающие инфосправки, которые дают лаконичные и понятные советы и объяснения, какие документы могут понадобиться при подаче рапорта. Сами рапорты созданы с четким алгоритмом подачи, а каждый шаг имеет подсказки, которые помогут отправить его командиру без ошибок", - пояснили в Минобороны.

Также в министерстве сообщили, что самыми распространенными являются рапорты на оздоровительные (30%), годовые отпуска (23%) и изменение места службы (21%).

Дополнение

Военнослужащие могут анонимно поделиться информацией о барьерах, с которыми они сталкиваются во время службы. Результаты опроса используют для формирования рекомендаций по безбарьерности в армии.

Приложение "Армія+" набирает популярность. Сейчас уже около 800 тысяч украинских военных авторизовались. Также Минобороны предоставило инструкцию для тех, у кого есть проблемы с входом.