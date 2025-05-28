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500 тисяч е-рапортів подали військові через "Армію+"

Київ • УНН

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За 10 місяців роботи застосунку "Армія+" військовослужбовці подали пів мільйона електронних рапортів. Також застосунок впровадили у себе понад 1 500 військових частин.

500 тисяч е-рапортів подали військові через "Армію+"

В Україні за десять місяців роботи застосунку "Армія+" військовослужбовці подали 500 тисяч електронних рапортів, застосунок впровадили вже понад 1 500 військових частин, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, яку цитують у Міноборони, пише УНН.

За 10 місяців роботи застосунку "Армія+" військові подали 500 000 електронних рапортів – 1 800 на день. За цей період застосунок впровадили у себе понад 1 500 військових частин

- повідомила Черногоренко.

Деталі

"Електронні рапорти були одним із перших сервісів, які запустилися в "Армія+". Саме вони почали боротьбу з бюрократією, спростили військовим життя та вивільнили їм час на те, що справді важливо", - зазначила заступниця міністра.

Черногоренко наголосила, що командирам вдалося виявити належне лідерство, щоб запровадити додаток "Армія+" у своїх частинах.

"Шлях, який ми пройшли до цієї позначки, був хоч і важкий, але необхідний. Ми змогли завоювати довіру захисників і захисниць, а також довіру командирів, які проявили лідерство та наполегливість у впровадженні електронних рапортів на місцях", - додала вона.

Черногоренко повідомила, що загалом оцифровано третину рапортів, які покривають основні питання служби. У Міноборони додали, що наступними буде оцифровано рапорти, пов’язані із отриманням довідок та фінансовими питаннями.

Як це працює

"Рапорти подаються за кілька хвилин. Вони мають вичерпні інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту. Самі рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок", - пояснили в Міноборони.

Також в міністерстві повідомили, що найпоширенішими є рапорти на оздоровчі (30%), річні відпустки (23%) та зміна місця служби (21%).

Доповнення

Військовослужбовці можуть анонімно поділитися інформацією про бар’єри, з якими вони стикаються під час служби. Результати опитування використають для формування рекомендацій щодо безбар'єрності в армії.

Застосунок "Армія+" набирає популярність. Наразі вже близько 800 тисяч українських військових авторизувалися. Також Міноборони надало інструкцію для тих, хто має проблеми з входом.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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