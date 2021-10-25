50% скидки от нуля - это ноль: эксперт о скидке на дополнительный транзит газа для РФ от Зеленского

О текущей ситуации

Так, эксперт напомнил, что Нафтогаз имеет с Газпромом контракт на транзит, годовой объем его составляет 40 млрд куб. м газа.

При этом Газпром имеет право увеличить этот объем, если законтрактует дополнительные мощности.

"Если говорить про этот год, то ориентировочно за счет контрактирования дополнительных мощностей Газпром в этом году транзитом через Украину пришлет не 40, а 44 млрд куб. м газа. То есть уже, скорее всего, будет больше, чем определено контрактом", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Газпром не продает газ на спотовом рынке, так как это запрещено законодательством в РФ, - он поставляет газ по долгосрочным и среднесрочным контрактам.

"Они также имеют некий диапазон поставки - от и до. Сейчас абсолютное большинство европейских потребителей выбирает газ по максимуму, то есть это где-то на 10-15% больше, чем это определено контрактом, то есть такая возможность. И поэтому через Украину пойдет не 40 млрд куб. м газа, а 44 - то есть примерно на 10% больше. Потому что все выбирают по максимуму", - объясняет Рябцев.

По его словам, если кто-то в Европе хочет, чтобы Газпром поставлял больше, чем максимальный объем по контрактам, он может заключить дополнительное соглашение об увеличении объемов поставок газа. Эти соглашения обычно являются двусторонними. Именно на таких условиях могут увеличиваться объемы поставок, объясняет собеседник УНН.

О вероятности дополнительного транзита газа в Европу от РФ

"Газпром не может просто так увеличить объемы поставок, так как это запрещено ему. Он не продает газ, просто поставляя его куда-то - то есть, закачивая в трубу и куда-то в Европу поставляя. Он должен знать, быть уверенным в том, что это газ идет отдельному потребителю. Газпром сейчас выполняет все свои договорные обязательства, и в этом году Газпром отправит европейским потребителям на 10% газа больше, чем это было в прошлом году. Если кто-то захочет еще подписать какие-то соглашения на дополнительные объемы, то только тогда этот газ пойдет каким-то образом европейским потребителям", - говорит эксперт.

Он отметил, что в случае, если эти потребители будут из Восточной Европы или из Южной Европы - скорее всего, это пойдет через Украину.

"Сейчас нет контрактов у Газпрома с европейскими поставщиками по этим дополнительным объемам. Поэтому через Украину ничего не пойдет. 50% скидки от 0 - это 0.

Поэтому, с точки зрения пиара, с точки зрения политического шага, это очень удачный политический шаг. Политтехнолог, который посоветовал это, прав", - считает Рябцев.

По его мнению, таким же жестом является и заявление о дополнительных 55 млрд кубов газа в год, которых у Украины нет.

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"У Украины нет тех 55 млрд. Как она может поставлять что-то? Украина может поставлять 55 млрд. Где она их возьмет? У Газпрома нет 55 млрд, мы тут при чем? Так же с этим. Скидка - это хорошо, скидка на дополнительные объемы , которых нет, и они вряд ли найдутся, пока не будет подписано какие-то дополнительные соглашения между поставщиками и Газпромом", - сказал специалист.

Контекст

На прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский сообщил изданию Bloomberg о том, что Украина предложила России скидку на дополнительный транзит газа в Европу, чтобы увеличить поставки и облегчить энергетический кризис в регионе.

Как пояснила советник министра энергетики Елена Зеркаль, скидка на транзит газа, о которой заявил Зеленский, будет доступна всем, кто готов поставлять газ через Украину.

Справка

Текущее транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ПАО "Газпром" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Она предусматривает бронирование "Газпромом" мощностей для транзита объемом 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м/сутки) в 2021-2024 годах.

В сентябре 2021 года транзит газа через Украину превысил 3 млрд куб. м, при этом на сентябрь 2021-го российский Газпром бронировал только 4% от дополнительных гарантированных транзитных мощностей. На октябрь также не были забронированы даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей.