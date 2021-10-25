50% знижки від нуля - це нуль: експерт про знижку на додатковий транзит газу для РФ від Зеленського

Про поточну ситуацію

Так, експерт нагадав, що Нафтогаз має з Газпромом контракт на транзит, річний обсяг його становить 40 млрд куб. м газу.

При цьому Газпром має право збільшити цей обсяг, якщо законтрактує додаткові потужності.

"Якщо казати про цей рік, то орієнтовно за рахунок контрактування додаткових потужностей Газпром у цьому році транзитом через Україну надішле не 40, а 44 млрд куб. м газу. Тобто вже, скоріш за все, буде більше, аніж визначено контрактом", - зазначив експерт.

Він підкреслив, що Газпром не продає газ на спотовому ринку, тому що це заборонено законодавством в РФ, - він постачає газ за довгостроковими і середньостроковими контрактами.

"Вони також мають такий собі діапазон постачання – від і до. Зараз абсолютна більшість європейських споживачів вибирає газ по максимуму, тобто це десь на 10-15% більше, аніж це визначено контрактом, тобто є така можливість. І тому через Україну піде не 40 млрд куб. м газу, а 44 – тобто приблизно на 10% більше. Тому що всі вибирають по максимуму", - пояснює Рябцев.

З його слів, якщо хтось у Європі хоче, щоб Газпром постачав більше, аніж максимальний обсяг за контрактами, він може укласти додаткову угоду про збільшення обсягів постачання газу. Ці угоди зазвичай є двосторонніми. Саме на таких умовах можуть збільшуватись обсяги постачання, пояснює співрозмовник УНН.

Про ймовірність додаткового транзиту газу до Європи від РФ

"Газпром не може просто так збільшити обсяги постачання, тому що це заборонено йому. Він не продає газ, просто постачаючи його кудись – тобто, закачуючи в трубу і кудись в Європу постачаючи. Він має знати, бути переконаним у тому, що це газ іде окремому споживачу. Газпром зараз виконує всі свої договірні зобов'язання, і в цьому році Газпром надішле європейським споживачам на 10% газу більше, аніж це було у минулому році. Якщо хтось захоче ще підписати якісь угоди на додаткові обсяги, то лише тоді цей газ піде у якийсь спосіб європейським споживачам", - каже експерт.

Він зазначив, що у разі, якщо ці споживачі будуть зі Східної Європи чи з Південної Європи - скоріш за все, це піде через Україну.

"Зараз немає контрактів у Газпрому з європейськими постачальниками щодо цих додаткових обсягів. Тому через Україну нічого не піде. 50% знижки від 0 – це 0.

Тому, з точки зору піару, з точки зору політичного кроку, це дуже вдалий політичний крок. Політтехнолог, який порадив це, має рацію", - вважає Рябцев.

На його думку, таким саме жестом є і заява про додаткові 55 млрд кубів газу на рік, яких у України немає.

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"В України немає тих 55 млрд. Як вона може постачати щось? Україна може постачати 55 млрд. Де вона їх візьме? У Газпрому немає 55 млрд, ми тут до чого? Так само із цим. Знижка – це добре, знижка на додаткові обсяги, яких немає, і вони навряд чи знайдуться доти, доки не буде підписано якісь додаткові угоди між постачальниками і Газпромом", - сказав фахівець.

Контекст

Минулого тижня Президент України Володимир Зеленський повідомив виданню Bloomberg про те, що Україна запропонувала Росії знижку на додатковий транзит газу до Європи, щоб збільшити постачання та полегшити енергетичну кризу в регіоні.

Як пояснила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль, знижка на транзит газу, про яку заявив Зеленський, буде доступна всім, хто готовий постачати газ через Україну.

Довідка

Поточна транзитна угода між НАК “Нафтогаз України” та російським ПАТ “Газпром” укладена наприкінці 2019 року строком на п’ять років. Вона передбачає бронювання “Газпромом” потужностей для транзиту обсягом 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/добу) у 2020 році та по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м/добу) у 2021-2024 роках.

У вересні 2021 року транзит газу через Україну перевищив 3 млрд куб. м, при цьому на вересень 2021 року російський Газпром бронював лише 4% від додаткових гарантованих транзитних потужностей. На жовтень також не були заброньовані навіть гарантовані 15 млн куб. м додаткових потужностей.