Україна готова транспортувати ЄС додатково до 55 млрд кубів газу - Данілов

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 21593 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 89026 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 135222 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 119531 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 127052 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 91905 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 78603 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 174163 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87895 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 270105 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.2м/с
88%
Популярнi новини

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 47204 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 45652 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 53437 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 17971 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 34535 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 139650 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 174179 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 270119 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 439082 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 426288 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 30005 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 35667 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 36229 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 37345 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 87002 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Україна готова транспортувати ЄС додатково до 55 млрд кубів газу - Данілов

Київ • УНН

 • 22851 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Україна готова запропонувати транспортувати додатково 55 млрд кубів газу на рік. РНБО доручила Нафтогазу, “Оператору ГТС” визначити спеціальні умови для транспортування цих обсягів. Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Україна готова транспортувати ЄС додатково до 55 млрд кубів газу - Данілов

Цитата

“Кабінету міністрів разом з акціонерним товариством "Нафтогаз Україна", "Оператором ГТС“ визначити спеціальні умови щодо транспортування додаткових обсягів природного газу, газотранспортної системи України до країн Європейського Союзу в обсязі не менше ніж 55 млрд кубів газу на рік”, — розповів Данілов.

За його словами, Україна на сьогодні має контракт з РФ на 40 млрд кубів газу.

“Ми сьогодні можемо додатково до цього контракту без ніяких проблем запропонувати нашим європейським друзям додаткові обсяги в 55 млрд кубів газу”, — сказав Данілов.

Довідка

Поточна транзитна угода між НАК “Нафтогаз України” та російським ПАТ “Газпром” укладена наприкінці 2019 року строком на п’ять років. Вона передбачає бронювання “Газпромом” потужностей для транзиту обсягом 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/добу) у 2020 році та по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м/добу) у 2021-2024 роках.

Доповнення

У вересні 2021 року транзит газу через Україну перевищив 3 млрд куб. м, при цьому на вересень 2021 року російський “Газпром” бронював лише 4% від додаткових гарантованих транзитних потужностей. На жовтень також не були заброньовані навіть гарантовані 15 млн куб. м додаткових потужностей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Brent
$63.84
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,595.68