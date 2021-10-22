Україна готова транспортувати ЄС додатково до 55 млрд кубів газу - Данілов

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“Кабінету міністрів разом з акціонерним товариством "Нафтогаз Україна", "Оператором ГТС“ визначити спеціальні умови щодо транспортування додаткових обсягів природного газу, газотранспортної системи України до країн Європейського Союзу в обсязі не менше ніж 55 млрд кубів газу на рік”, — розповів Данілов.

За його словами, Україна на сьогодні має контракт з РФ на 40 млрд кубів газу.

“Ми сьогодні можемо додатково до цього контракту без ніяких проблем запропонувати нашим європейським друзям додаткові обсяги в 55 млрд кубів газу”, — сказав Данілов.

Довідка

Поточна транзитна угода між НАК “Нафтогаз України” та російським ПАТ “Газпром” укладена наприкінці 2019 року строком на п’ять років. Вона передбачає бронювання “Газпромом” потужностей для транзиту обсягом 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/добу) у 2020 році та по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м/добу) у 2021-2024 роках.

Доповнення

У вересні 2021 року транзит газу через Україну перевищив 3 млрд куб. м, при цьому на вересень 2021 року російський “Газпром” бронював лише 4% від додаткових гарантованих транзитних потужностей. На жовтень також не були заброньовані навіть гарантовані 15 млн куб. м додаткових потужностей.