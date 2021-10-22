Украина готова транспортировать ЕС дополнительно до 55 млрд кубов газа - Данилов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Украина готова предложить транспортировать дополнительно 55 млрд кубов газа в год. СНБО поручил Нафтогазу, "Оператору ГТС" определить специальные условия для транспортировки этих объемов. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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"Кабинет министров вместе с акционерным обществом "Нафтогаз Украина", "Оператором ГТС" должны определить специальные условия по транспортировке дополнительных объемов природного газа газотранспортной системой Украины в страны Европейского Союза в объеме не менее 55 млрд кубов газа в год", - рассказал Данилов.
По его словам, Украина на сегодня имеет контракт с РФ на 40 млрд кубов газа.
"Мы сегодня можем дополнительно к этому контракту без всяких проблем предложить нашим европейским друзьям дополнительные объемы в 55 млрд кубов газа", - сказал Данилов.
Справка
Текущее транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ПАО "Газпром" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование "Газпромом" мощностей для транзита объемом 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м/сутки) в 2021-2024 годах.
Дополнение
В сентябре 2021 года транзит газа через Украину превысил 3 млрд куб. м, при этом на сентябрь 2021 российский "Газпром" бронировал только 4% от дополнительных гарантированных транзитных мощностей. На октябрь также не были забронированы даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей.