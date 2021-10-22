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Украина готова транспортировать ЕС дополнительно до 55 млрд кубов газа - Данилов

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 октября. УНН. Украина готова предложить транспортировать дополнительно 55 млрд кубов газа в год. СНБО поручил Нафтогазу, "Оператору ГТС" определить специальные условия для транспортировки этих объемов. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Украина готова транспортировать ЕС дополнительно до 55 млрд кубов газа - Данилов

Цитата

"Кабинет министров вместе с акционерным обществом "Нафтогаз Украина", "Оператором ГТС" должны определить специальные условия по транспортировке дополнительных объемов природного газа газотранспортной системой Украины в страны Европейского Союза в объеме не менее 55 млрд кубов газа в год", - рассказал Данилов.

По его словам, Украина на сегодня имеет контракт с РФ на 40 млрд кубов газа.

"Мы сегодня можем дополнительно к этому контракту без всяких проблем предложить нашим европейским друзьям дополнительные объемы в 55 млрд кубов газа", - сказал Данилов.

Справка

Текущее транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ПАО "Газпром" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование "Газпромом" мощностей для транзита объемом 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м/сутки) в 2021-2024 годах.

Дополнение

В сентябре 2021 года транзит газа через Украину превысил 3 млрд куб. м, при этом на сентябрь 2021 российский "Газпром" бронировал только 4% от дополнительных гарантированных транзитных мощностей. На октябрь также не были забронированы даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей.

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