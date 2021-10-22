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Зеленський заявив, що Україна запропонувала РФ 50% знижку на додатковий транзит газу до Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Україна запропонувала Росії знижку на додатковий транзит газу до Європи, щоб збільшити постачання та полегшити енергетичну кризу в регіоні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, слова якого наводить Bloomberg, передає УНН.

Зеленський заявив, що Україна запропонувала РФ 50% знижку на додатковий транзит газу до Європи

Деталі

Знижка поширюється на обсяги, що перевищують договірні 40 мільярдів кубометрів газу, який Україна вже транспортує до Європи з Росії, заявив Зеленський у коментарях Bloomberg News, надісланих електронною поштою. Доступні потужності також доступні для ПАТ “Газпром”, сказав він.

“Газпром”, у свою чергу, відмовився від коментарів.

Цитата

“Україна пропонує цю додаткову потужність усім потенційним транзитним країнам”, — сказав Зеленський. “Ми хотіли б бачити європейських компаній клієнтами, але для „Газпрому“ також є додаткові потужності. І зі знижкою порівняно з поточним транзитним тарифом, я можу припустити, що ця знижка становитиме 50%”.

Додамо

Зеленський сказав, що Україна обговорює пропозицію щодо доставки газу з Берліном та Брюсселем. “Ми очікуємо, що вони незабаром вживуть кроків на практичних переговорах з цього питання, що, безумовно, важливо для всієї Європи”, — сказав він.

“Україна, зі свого боку, гарантує транзит, гарантує особливі антикризові умови транзиту понад договірні обсяги”, — сказав Зеленський. “...я впевнений, що якщо ми не зробимо цього прямо зараз, втрати Європи цієї зими будуть величезними. Тільки швидкі скоординовані дії можуть зупинити кризу”.

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Що ще відомо?

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Україна готова запропонувати транспортувати додатково 55 млрд кубів газу на рік. РНБО доручила Нафтогазу, “Оператору ГТС” визначити спеціальні умови для транспортування цих обсягів. 

Довідка

Поточна транзитна угода між НАК “Нафтогаз України” та російським ПАТ “Газпром” укладена наприкінці 2019 року строком на п’ять років. Вона передбачає бронювання “Газпромом” потужностей для транзиту обсягом 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/добу) у 2020 році та по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м/добу) у 2021-2024 роках.

У вересні 2021 року транзит газу через Україну перевищив 3 млрд куб. м, при цьому на вересень 2021 року російський “Газпром” бронював лише 4% від додаткових гарантованих транзитних потужностей. На жовтень також не були заброньовані навіть гарантовані 15 млн куб. м додаткових потужностей.

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