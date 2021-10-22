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Зеленский заявил, что Украина предложила РФ 50% скидку на дополнительный транзит газа в Европу

Киев • УНН

 • 32785 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Украина предложила России скидку на дополнительный транзит газа в Европу, чтобы увеличить поставки и облегчить энергетический кризис в регионе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, слова которого приводит Bloomberg, передает УНН.

Зеленский заявил, что Украина предложила РФ 50% скидку на дополнительный транзит газа в Европу

Детали

Скидка распространяется на объемы, превышающие договорные 40 млрд кубометров газа, который Украина уже транспортирует в Европу из России, заявил Зеленский в комментариях Bloomberg News, отправленных по электронной почте. Доступные мощности также доступны для ПАО "Газпром", сказал он.

"Газпром", в свою очередь, отказался от комментариев.

Цитата

"Украина предлагает эту дополнительную мощность всем потенциальным транзитным странам", - сказал Зеленский. "Мы хотели бы видеть европейские компании клиентами, но для "Газпрома" также есть дополнительные мощности. И со скидкой по сравнению с текущим транзитным тарифом, я могу предположить, что эта скидка составит 50%".

Добавим

Зеленский сказал, что Украина обсуждает предложение по доставке газа с Берлином и Брюсселем. "Мы ожидаем, что они вскоре примут шаги на практических переговорах по этому вопросу, что, безусловно, важно для всей Европы", - сказал он.

"Украина, со своей стороны, гарантирует транзит, гарантирует особые антикризисные условия транзита сверх договорных объемов", - сказал Зеленский. "... я уверен, что если мы не сделаем этого прямо сейчас, потери Европы этой зимой будут огромными. Только быстрые скоординированные действия могут остановить кризис".

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Что еще известно?

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина готова предложить транспортировать дополнительно 55 млрд кубов газа в год. СНБО поручил Нафтогазу, "Оператору ГТС" определить специальные условия для транспортировки этих объемов.

Справка

Текущее транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ПАО "Газпром" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Она предусматривает бронирование "Газпромом" мощностей для транзита объемом 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м/сутки) в 2021-2024 годах.

В сентябре 2021 года транзит газа через Украину превысил 3 млрд куб. м, при этом на сентябрь 2021 года российский "Газпром" бронировал только 4% от дополнительных гарантированных транзитных мощностей. На октябрь также не были забронированы даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей.

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