Зеленський назвав газову кризу в Європі справжньою агресією Росії

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"Це справжня газова агресія проти Європейського Союзу", - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що в Європі існує "безпрецедентна необхідність у спільних зусиллях" і закликав Брюссель працювати з Києвом над рішеннями.

Доповнення

Глава НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що високі ціни на газ в Європі - це наслідок надії Газпрому, що він може бути "над законом". Якби було розуміння, що шантаж не матиме успіху, то, Газпром не обмежував би постачання газу в ЄС.



6 жовтня ціна на газ в Європі під час торгів виросла до нового історичного рекорду, перевищивши 1900 доларів за 1 тис. куб. м. При цьому протягом дня вона повністю відіграла зростання і опустилася нижче 1450 доларів за тис. куб. м, а 7 жовтня зниження продовжилося нижче позначки в 1000 доларів за 1 тис. куб. газу. Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер раніше звертав увагу, що сильне відставання в закачуванні газу в підземні сховища Європи і зростаючий попит призвели до того, що ціни на цей вид палива в Європі побили рекорди і можуть підвищитися ще більше найближчим часом.