Витренко: высокие цены на газ в Европе - это следствие надежды Газпрома, что он может быть "над законом"

КИЕВ. 21 октября. УНН. Высокие цены на газ в Европе — это следствие надежды Газпрома, что он может быть “над законом”. Если бы было понимание, что шантаж не будет иметь успеха, то, Газпром не ограничивал бы поставки газа в ЕС. Об этом сказал глава НАК “Нафтогаз” Юрий Витренко в интервью DW, передает корреспондент УНН.