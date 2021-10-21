Витренко: высокие цены на газ в Европе - это следствие надежды Газпрома, что он может быть "над законом"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Высокие цены на газ в Европе — это следствие надежды Газпрома, что он может быть “над законом”. Если бы было понимание, что шантаж не будет иметь успеха, то, Газпром не ограничивал бы поставки газа в ЕС. Об этом сказал глава НАК “Нафтогаз” Юрий Витренко в интервью DW, передает корреспондент УНН.
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“Эти высокие цены, которые есть сейчас в Европе — это следствие того, что некто, не будем называть конкретные фамилии, дал почему-то надежду Газпрому, что он может быть „над законом“. Если бы Путин сразу понимал бы, что у него нет никаких шансов быть успешным из-за такого шантажа, то соответственно Газпром бы не ограничивал поставки газа в Европу”, — рассказал Витренко.
Детали
Витренко объяснил, что не называет конкретные фамилии, потому что влиятельные европейские политики, западные политики являются важными международными партнерами Украины.
“Украина не в том состоянии, когда она может не обращать внимания на фамилии и слишком резко критиковать своих международных партнеров”, — добавил он.
Дополнение
6 октября цена на газ в Европе в ходе торгов выросла до нового исторического рекорда, превысив 1900 долларов за 1 тыс. куб. м. При этом в течение дня она полностью отыграла рост и опустилась ниже 1450 долларов за тыс. куб. м, а 7 октября снижение продолжилось ниже отметки в 1000 долларов за 1 тыс. куб. газа. Председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер ранее обращал внимание, что сильное отставание в закачке газа в подземные хранилища Европы и растущий спрос привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут повыситься еще больше в ближайшее время.