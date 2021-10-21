Вітренко: високі ціни на газ в Європі - це наслідок надії Газпрому, що він може бути "над законом"

Цитата

“Ці високі ціни, які є зараз в Європі — це наслідок того, що хтось, не будемо називати конкретні прізвища, дав чомусь надію Газпрому, що він може бути „понад законом“. Якби Путін відразу розумів би, що в нього немає ніяких шансів бути успішним через такий шантаж, то відповідно Газпром би не обмежував поставки газу в Європу”, — розповів Вітренко.

Деталі

Вітренко пояснив, що не називає конкретні прізвища, тому що впливові європейські політики, західні політики є важливими міжнародними партнерами України.

“Україна не в тому стані, коли вона може не зважати на прізвища і надто різко критикувати своїх міжнародних партнерів”, — додав він.

Доповнення

6 жовтня ціна на газ в Європі в ході торгів виросла до нового історичного рекорду, перевищивши 1 900 доларів за 1 тис. куб. м. При цьому протягом дня вона повністю відіграла зростання і опустилася нижче 1 450 доларів за тис. куб. м, а 7 жовтня зниження продовжилося нижче позначки в 1 000 доларів за 1 тис. куб. газу. Голова правління “Газпрому” Олексій Міллер раніше звертав увагу, що сильне відставання в закачуванні газу в підземні сховища Європи і зростаючий попит призвели до того, що ціни на цей вид палива в Європі побили рекорди і можуть підвищитися ще більше найближчим часом.