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Зеленский назвал газовый кризис в Европе настоящей агрессией России

Киев • УНН

 • 27581 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в организации газового кризиса в Европе и призвал ЕС сотрудничать с Киевом против российской «газовой агрессии». Об этом сообщает УНН со ссылкой на Barrons.

Зеленский назвал газовый кризис в Европе настоящей агрессией России

Цитата

“Это настоящая газовая агрессия против Европейского Союза”, — сказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что в Европе существует “беспрецедентная необходимость в совместных усилиях” и призвал Брюссель работать с Киевом над решениями.

Дополнение

Глава НАК “Нафтогаз” Юрий Витренко заявил, что высокие цены на газ в Европе — это следствие надежды Газпрома, что он может быть “над законом”. Если бы было понимание, что шантаж не будет иметь успеха, то, Газпром не ограничивал бы поставки газа в ЕС.

6 октября цена на газ в Европе в ходе торгов выросла до нового исторического рекорда, превысив 1900 долларов за 1 тыс. куб. м. При этом в течение дня она полностью отыграла рост и опустилась ниже 1450 долларов за тыс. куб. м, а 7 октября снижение продолжилось ниже отметки в 1000 долларов за 1 тыс. куб. газа. Председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер ранее обращал внимание, что сильное отставание в закачке газа в подземные хранилища Европы и растущий спрос привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут повыситься еще больше в ближайшее время.

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