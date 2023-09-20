50 тыс. грн ежемесячно: на взятке разоблачили помощника ректора вуза
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Прокуроры сообщили о подозрении помощнику ректора Кропивницкого вуза в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, подозреваемый, будучи помощником ректора и по совместительству руководителем областного коммунального учреждения, «поспособствовал» в передаче образовательного помещения под строительный склад.
Речь идет о передаче в безвозмездное пользование помещения площадью 345 квадратных метров, находящегося на балансе университета, без проведения определенной законодательством процедуры и официального оформления.
За положительное решение вопроса подозреваемый в сговоре со служащими вуза требовали от предпринимателя ежемесячную неправомерную выгоду в сумме 50 тыс. грн.
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