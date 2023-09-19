На Волині викрили двох митників-хабарників — СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. СБУ затримала на Волині двох митників, які вимагали хабарі за імпорт товарів в Україну. Про це розповіли у пресслужбі СБУ, передає УНН.
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“Служба безпеки ліквідувала дві корупційні схеми на Волинській митниці, через які держбюджет недоотримував значні кошти від митних надходжень. Регулярні побори з українського бізнесу влаштували керівник одного з відділів та головний інспектор”, — розповіли в СБУ.
Деталі
Спецпризначенцям вдалось задокументували декілька фактів злочинної діяльності обох фігурантів.
Зокрема, за даними слідчих очільник відділу волинської митниці вимагав в імпортерів по 200 доларів США за кожен автомобіль з вантажем. За ці гроші, він обіцяв підприємцям не створювати спеціальних перешкод під час митного оформлення їхніх вантажів.
При цьому головний інспектор митниці, всупереч вимогам законодавства, не підвищував для підприємців митну вартість ввезеної продукції. За це чиновник вимагав у бізнесменів половину від “зекономлених” коштів.
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Хабарників-митників, які розробили таку систему проходження кордону, затримали “на гарячому” під час отримання хабаря.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ оголосили обом посадовцям про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Горе-корупціонерам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Досудове слідство триває. Правоохоронці перевіряють причетність до цієї схеми інших людей.