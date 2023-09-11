Вимагали гроші за посвідчення шкіпера торговельного судна - хабарників затримано
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У місті Ізмаїл Одеської області правоохоронці викрили двох посадовців кваліфікаційної комісії, які вимагали хабарі за проходження кваліфікаційного іспиту та отримання посвідчення судноводія торговельного судна, повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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За даними слідства, члени комісії вимагали від кандидатів на посаду судноводія 700 доларів за проходження іспиту та отримання посвідчення. За такою схемою за одне засідання комісії проходило близько 20 моряків.
У разі відмови платити хабар, члени комісії погрожували внести негативні відомості до протоколу на право отримання посвідчення судноводія.
Зазначається, що обох членів комісії правоохоронці затримали під час одержання чергового хабаря. Наразі їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та відсторонено від займаних посад.
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури двом посадовцям Дунайського міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України та капітанії Ізмаїльського морського порту повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
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