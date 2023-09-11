Вымогали деньги за удостоверение шкипера торгового судна - взяточники задержаны
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В городе Измаил Одесской области правоохранители разоблачили двух должностных лиц квалификационной комиссии, которые требовали взятки за прохождение квалификационного экзамена и получение удостоверения судоводителя торгового судна, сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
По данным следствия, члены комиссии требовали от кандидатов на должность судоводителя 700 долларов за прохождение экзамена и получение удостоверения. По такой схеме за одно заседание комиссии проходило около 20 моряков.
В случае отказа платить взятку, члены комиссии угрожали внести негативные сведения в протокол на право получения удостоверения судоводителя.
Отмечается, что обоих членов комиссии правоохранители задержали во время получения очередной взятки. Сейчас им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и отстранены от занимаемых должностей.
При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры двум должностным лицам Дунайского межрегионального управления Государственной службы морского и речного транспорта Украины и капитании Измаильского морского порта сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
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