40 тисяч гривень щомісяця за лояльне ставлення під час перевірок: викрито корупційні схеми в лісогосподарському підприємстві
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. На Сумщині викрито корупційні схеми в лісогосподарському підприємстві – трьом особам повідомлено про підозру. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
В одержанні хабаря підозрюється службовець одного з дочірніх лісогосподарських підприємств Директор товариства з обмеженою відповідальністю підозрюється у наданні неправомірної вигоди зазначеному службовцю. Адвокатка підприємства, яка впровадила схему підкупу контролюючих органів. Наразі всім трьом повідомлено про підозру.
За даними слідства, службовець за грошову винагороду систематично передавав підприємцю велику кількість необлікованої деревини, а також деревину із заниженням її «класності».
Адвокатка на підставі укладених договорів здійснювала представництво інтересів лісогосподарських підприємств у судах, правоохоронних та контролюючих органах. Вступивши у змову з керівництвом лісогосподарського підприємства, вона зобов’язалась організувати підкуп керівництва контролюючих органів.
Підозрювана щомісячно передавати їм 40 тис. грн, щоб забезпечити лояльне ставлення під час проведення перевірок.
При цьому кошти для підкупу адвокатці перераховували дочірні підприємства на підставі укладених між ними удаваних угод про нібито надання юридичних послуг.
Під час обшуків у основних фігурантів кримінального провадження, у ході яких вилучено документи, печатки, грошові кошти.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Депутат на Тернопільщині за хабар пропонував мобілізованим «допомогти» уникнути ротації на передову