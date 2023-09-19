На Волыни разоблачили двух таможенников-взяточников - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. СБУ задержала на Волыни двух таможенников, которые требовали взятки за импорт товаров в Украину. Об этом рассказали в пресс-службе СБУ, передает УНН.
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“Служба безопасности ликвидировала две коррупционные схемы на Волынской таможне, из-за которых госбюджет недополучал значительные средства от таможенных поступлений. Регулярные поборы с украинского бизнеса устроили руководитель одного из отделов и главный инспектор”, — рассказали в СБУ.
Детали
СБУ удалось задокументировать несколько фактов преступной деятельности обоих фигурантов.
В частности, по данным следователей глава отдела волынской таможни требовал у импортеров по 200 долларов США за каждый автомобиль с грузом. За эти деньги, он обещал предпринимателям не создавать специальных препятствий при таможенном оформлении их грузов.
При этом главный инспектор таможни, вопреки требованиям законодательства, не повышал для предпринимателей таможенную стоимость ввозимой продукции. За это чиновник требовал у бизнесменов половину от “сэкономленных” средств.
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Взяточников-таможенников, разработавших такую систему прохождения границы, задержали “с поличным” во время получения взятки.
На основании собранных доказательств следователи СБУ объявили обоим чиновникам о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Горе-коррупционерам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Досудебное следствие продолжается. Правоохранители проверяют причастность к этой схеме других людей.