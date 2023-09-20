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50 тис. грн щомісяця: на хабарі викрито помічника ректора вишу

50 тис. грн щомісяця: на хабарі викрито помічника ректора вишу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Прокурори повідомили про підозру помічнику ректора Кропивницького вишу у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, підозрюваний, будучи помічником ректора і за сумісництвом керівником обласного комунального закладу, «посприяв» у передачі освітнього приміщення під будівельний склад.

Йдеться про передачу в безоплатне користування приміщення площею 345 метрів квадратних, що знаходиться на балансі університету, без проведення визначеної законодавством процедури та офіційного оформлення.

За позитивне вирішення питання підозрюваний у змові зі службовцями вишу вимагали від підприємця щомісячну неправомірну вигоду у сумі 50 тис. грн.

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