50 лучших онлайн-курсов станут доступны на украинском языке бесплатно

В партнерстве с Министерством образования и науки Украины и при поддержке Посольства США в Украине Prometheus запускает Всемирный онлайн-университет, передает УНН со ссылкой на министерство.

"Это проект, который призван создать уникальную образовательную систему и обеспечить равный доступ к знаниям для всех украинцев. В его рамках в течение трех лет Prometheus впервые переведет на украинский язык 50 лучших онлайн-курсов - они будут размещены бесплатно на платформе", - сообщили в министерстве.

В переводе будут доступны программы от Гарвардского и Калифорнийского университетов, Массачусетского технологического института, университетов Джона Хопкинса, Мичигана, Иллинойса и Дюка.

Курсы, на которые уже можно зарегистрироваться: