50 лучших онлайн-курсов станут доступны на украинском языке бесплатно
Киев • УНН
Prometheus в партнерстве с Министерством образования Украины и при поддержке Посольства США запустит бесплатные онлайн-курсы на украинском языке, включая лучшие программы Гарварда, Массачусетского технологического института и других университетов.
В партнерстве с Министерством образования и науки Украины и при поддержке Посольства США в Украине Prometheus запускает Всемирный онлайн-университет, передает УНН со ссылкой на министерство.
"Это проект, который призван создать уникальную образовательную систему и обеспечить равный доступ к знаниям для всех украинцев. В его рамках в течение трех лет Prometheus впервые переведет на украинский язык 50 лучших онлайн-курсов - они будут размещены бесплатно на платформе", - сообщили в министерстве.
В переводе будут доступны программы от Гарвардского и Калифорнийского университетов, Массачусетского технологического института, университетов Джона Хопкинса, Мичигана, Иллинойса и Дюка.
Курсы, на которые уже можно зарегистрироваться:
- "CS50: введение в искусственный интеллект с Python" от Гарвардского университета - из легендарного цикла курсов CS50.
- "Программирование для всех: основы Python" - самый популярный в мире курс основ программирования и "Python: Структуры данных" от университета Мичигана.
- "Основы программирования с HTML, CSS и JavaScript" и "Программирование на Java: Программное обеспечение" от университета Дюка.
- "Цифровые медиа и основы маркетинга", "Цифровые медиа и маркетинговые стратегии" и "Основы корпоративных финансов" от университета Иллинойса.
- "Основы проектного менеджмента" от Калифорнийского университета, Ирвин.
- "Первая психологическая помощь" от университета Джонса Хопкинса.
50 лучших онлайн-курсов станут доступны на украинском языке бесплатно
Prometheus в партнерстве с Министерством образования Украины и при поддержке Посольства США запустит бесплатные онлайн-курсы на украинском языке, включая лучшие программы Гарварда, Массачусетского технологического института и других университетов.
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