5 ноября отмечают Международный день менеджеров-волонтеров
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Сегодня, 5 ноября, в мире отмечают Международный день менеджеров-волонтеров, Всемирный день распространения информации о проблеме цунами, Международный день проектного менеджера, День рассматривания старых фотографий. В Украине в этот день верующие чтят память святого апостола Иакова, пишет УНН.
Всемирный день распространения информации о проблеме цунами
Всемирный день распространения информации о проблеме цунами был учрежден ООН в 2015 году по инициативе Японии, которая, находясь в самом сейсмоопасном регионе, имела опыт предупреждения и ликвидации последствий цунами. Мероприятия дня нацелены на повышение осведомленности общества об особенностях этого стихийного бедствия.
Международный день менеджеров-волонтеров
Праздник официально утвердили и впервые отметили в 1999 году. Инициатором внедрения профессионального дня стала американка Нэн Готорн, которая помогла создать комитет по изучению целесообразности празднования International Day of Volunteer Managers в мировых масштабах. До 2005 года праздник совпадал с декабрьским Международным днем волонтеров. Затем событие отмечали 1 ноября 2006 года, позже перенесли на 5 ноября. Цель создания профессионального праздника — привлечь внимание мирового общества к необходимости и важности труда менеджеров-волонтеров.
День памяти святого Апостола Иакова
Православная церковь отмечает день памяти Иакова — сына святого Иосифа, который был мужем Божией Матери. Иаков младший - один из семидесяти апостолов. Его называли “братом Господним”. В народном календаре день памяти святого Иакова связывали с ожиданием мелкого снега или града. Святой Иаков считался покровителем мужчин, выполняющих тяжелую физическую работу. Поэтому ему молились за здоровье и благополучие.
Именины
День ангела празднуют Елисей, Игнатий, Максим, Никифор, Яков, Святослав, Игорь.