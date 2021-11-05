5 листопада відзначають Міжнародний день менеджерів-волонтерів

Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі

Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі було започатковано ООН в 2015 році за ініціативою Японії, яка, перебуваючи в найбільш сейсмонебезпечному регіоні, мала досвід попередження і ліквідації наслідків цунамі. Заходи дня націлені на підвищення обізнаності суспільства про особливості цього стихійного лиха.

Міжнародний день менеджерів-волонтерів

Свято офіційно затвердили та вперше відзначили у 1999 році. Ініціатором впровадження професійного дня стала американка Нен Готорн, яка допомогла створити комітет з вивчення доцільності святкування International Day of Volunteer Managers у світових масштабах. До 2005 року свято збігалося з грудневим Міжнародним днем волонтерів. Потім подію відзначали 1 листопада 2006 року, пізніше перенесли на 5 листопада. Мета створення професійного свята — привернути увагу світового суспільства до необхідності та важливості праці менеджерів-волонтерів.

День вшанування святого Апостола Якова

Православна церква відзначає день пам’яті Якова — сина святого Йосипа, який був чоловіком Божої Матері. Яків Молодший — один із сімдесяти апостолів. Його називали “братом Господнім”. У народному календарі день пам’яті святого Якова пов’язували з очікуванням дрібного снігу або граду. Святий Яків вважався покровителем чоловіків, що виконують важку фізичну роботу. Тому йому молилися за здоров’я і благополуччя.

Іменини

День ангела святкують Єлисей, Ігнатій, Максим, Никифор, Яків, Святослав, Ігор.