5 детей стали жертвами ракетной атаки рф на Киев - мэр
Киев • УНН
По словам мэра Киева Виталия Кличко, среди 33 погибших в результате российского ракетного обстрела Киева 8 июля было пятеро детей.
Среди погибших в результате ракетной атаки российских войск на Киев 8 июля - пятеро детей, сообщил в среду мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.
По обновленной информации от судмедэкспертов, которые идентифицировали тела и фрагменты тел всех погибших, в результате вражеской атаки 8 июля в столице погибли 33 человека. Из них - пятеро детей
Жертв было 33: в КГВА уточнили количество погибших в результате атаки рф на Киев10 июля 2024, 10:15 • 26490 просмотров
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