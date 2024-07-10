По уточненной информации, в Киеве в результате ракетной атаки российских войск 8 июля погибли 33 человека. Об этом сообщили в КГВА в среду, пишет УНН.

Обновление данных. После проведенных дополнительных экспертиз уточнено количество погибших от ракетного удара 08.07.2024. В Киеве погибло 33 человека, а не 34 как отмечалось в предыдущих оперативных сводках - сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

Ранее сообщалось о 34 погибших в Киеве.

Дополнение

В Киеве после ракетной атаки российских войск 8 июля остаются госпитализированными 38 человек, в столичных детских больницах находится 6 детей из "Охматдета".