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Почти 50 стран ООН осудили фальшивые нарративы россии о "неонацистах" в Украине

Почти 50 стран ООН осудили фальшивые нарративы россии о "неонацистах" в Украине

Киев • УНН

 • 210472 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Почти 50 стран ООН подписали документ, в котором осудили попытки россии оправдать вторжение в Украину фальшивыми нарративами о борьбе с "неонацистами" и "неофашистами", передает УНН со ссылкой на сайт представительства США при ООН.

Цитата

"Мы осуждаем россию за то, что она снова злоупотребляет своим местом в Совбезе ООН для распространения дезинформации. Мы отвергаем постоянные попытки россии исказить историю для собственных политических целей и популяризировать чрезвычайно вредные ложные нарративы и дезинформацию о соседних странах, включая наклеивание на других ярлыков "неофашистов" и "неонацистов". Вопросы роста глобального неонацизма и антисемитизма заслуживают содержательного и конструктивного обсуждения", - говорится в сообщении.

Детали 

В документе стран-участниц ООН говорится, что эта встреча является еще одной циничной и прозрачной попыткой россии оправдать свое неспровоцированное, полномасштабное и незаконное вторжение в Украину и еще одной умышленной попыткой отвлечь внимание международного сообщества от собственных вопиющих нарушений Устава других норм международного права

"Мы подтверждаем нашу твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются до ее территориальных вод. Мы снова призываем россию прекратить враждебные кампании по дезинформации против Украины, прекратить жестокую и умышленную агрессивную войну и немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои силы и технику с территории Украины", - подытожили представители стран-членов ООН.

Заявление подписали представители 46 государств, среди которых Испания, Швеция, Украина, Великобритания, США и другие.

Дополнение 

В своем отчете в понедельник ООН прогнозирует, что 15 ноября население мира достигнет восьми миллиардов человек, добавив, что Индия превзойдет Китай как самую густонаселенную страну мира в 2023 году.

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