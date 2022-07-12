Майже 50 країн ООН засудили фальшиві наративи росії про "неонацистів" в Україні

Цитата



"Ми засуджуємо росію за те, що вона знову зловживає своїм місцем у Раді безпеки ООН для поширення дезінформації. Ми відкидаємо постійні спроби росії спотворити історію для власних політичних цілей і популяризувати надзвичайно шкідливі неправдиві наративи та дезінформацію про сусідні країни, включно з наклеюванням на інших ярликів "неофашистів" і "неонацистів" без жодних підстав. Питання зростання глобального неонацизму та антисемітизму заслуговують на змістовне та конструктивне обговорення", - ідеться у повідомленні.

Деталі

У документі країн-учасниць ООН йдеться, що ця зустріч є ще однією цинічною та прозорою спробою росії виправдати своє неспровоковане, повномасштабне та незаконне вторгнення в Україну та ще однією навмисною спробою відвернути увагу міжнародної спільноти від власних кричущих порушень Статуту ООН та інших норм міжнародного права.

"Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, які простягаються до її територіальних вод. Ми знову закликаємо росію припинити ворожі кампанії з дезінформації проти України, припинити жорстоку та навмисну агресивну війну та негайно, повністю та беззастережно вивести свої сили та техніку з території України", - підсумували представники країн-членів ООН.

Заяву підписали представники 46 держав, серед яких Іспанія, Швеція, Україна, Велика Британія, США та інші.

Доповнення

У своєму звіті в понеділок ООН прогнозує, що 15 листопада населення світу сягне восьми мільярдів людей, додавши, що Індія перевершить Китай як найгустонаселенішу країну світу в 2023 році.