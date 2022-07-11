Населення світу сягне 8 мільярдів в листопаді 2022 року - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. У своєму звіті в понеділок ООН прогнозує, що 15 листопада населення світу сягне восьми мільярдів людей, додавши, що Індія перевершить Китай як найгустонаселенішу країну світу в 2023 році, передає УНН.
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Згідно з прогнозом Департаменту з економічних та соціальних питань ООН, населення світу зростає найповільнішими темпами з 1950 року.
Воно має досягти 8,5 млрд 2030 року і 9,7 млрд 2050 року, досягнувши піку приблизно в 10,4 млрд осіб у 2080-х роках.
У той час як чисте падіння рівня народжуваності спостерігається в кількох країнах, що розвиваються, більше половини прогнозованого зростання населення світу в найближчі десятиліття буде зосереджено у восьми країнах: Демократична Республіка Конго, Єгипет, Ефіопія, Індія, Нігерія, Пакистан, Філіппіни та Танзанія.
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