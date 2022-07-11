Население мира достигнет 8 миллиардов в ноябре 2022 года – ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В своем отчете в понедельник ООН прогнозирует, что 15 ноября население мира достигнет восьми миллиардов человек, добавив, что Индия превзойдет Китай как самую густонаселенную страну мира в 2023 году, передает УНН.
Детали
Согласно прогнозу Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, население мира растет самыми медленными темпами с 1950 года.
Оно должно достигнуть 8,5 млрд 2030 года и 9,7 млрд 2050 года, достигнув пика примерно в 10,4 млрд человек в 2080-х годах.
В то время как чистое падение уровня рождаемости наблюдается в нескольких развивающихся странах, более половины прогнозируемого роста населения мира в ближайшие десятилетия будет сосредоточено в восьми странах: Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Танзания.
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