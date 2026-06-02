44-летняя Серена Уильямс возвращается на корт после почти четырехлетнего перерыва

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс вернется к профессиональным соревнованиям после почти четырехлетней паузы. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

44-летняя обладательница 23 титулов Grand Slam в одиночном разряде получила wild card на турнир WTA 500 в лондонском Queen's Club, который стартует 8 июня.

В парном разряде она выступит вместе с 19-летней канадкой Викторией Мбоко. Уильямс заявила, что "Queen's Club – идеальное место для начала следующей главы", добавив, что травяные корты подарили ей одни из самых важных моментов карьеры.

Последний официальный матч Серена провела на US Open в 2022 году. Ее возвращение уже вызвало разговоры о возможном участии в Уимблдоне, где американка семь раз побеждала в одиночном разряде и еще семь раз – в парном.

