44-летняя Серена Уильямс возвращается на корт после почти четырехлетнего перерыва
Киев • УНН
Легендарная теннисистка получила wild card на турнир WTA 500 в Лондоне. Она сыграет в парном разряде вместе с 19-летней канадкой Викторией Мбоко.
Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс вернется к профессиональным соревнованиям после почти четырехлетней паузы. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
44-летняя обладательница 23 титулов Grand Slam в одиночном разряде получила wild card на турнир WTA 500 в лондонском Queen's Club, который стартует 8 июня.
В парном разряде она выступит вместе с 19-летней канадкой Викторией Мбоко. Уильямс заявила, что "Queen's Club – идеальное место для начала следующей главы", добавив, что травяные корты подарили ей одни из самых важных моментов карьеры.
Последний официальный матч Серена провела на US Open в 2022 году. Ее возвращение уже вызвало разговоры о возможном участии в Уимблдоне, где американка семь раз побеждала в одиночном разряде и еще семь раз – в парном.
