Свитолина победила Бенчич в четвертом круге Roland Garros-2026 и сыграет с Костюк

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Свитолина победила Бенчич в трех сетах и вышла в четвертьфинал Roland Garros-2026. Далее она сыграет против украинки Марты Костюк.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №7) победила в матче 1/8 финала турнира серии Grand Slam. В битве за четвертьфинал наша спортсменка одолела одиннадцатую ракетку мира, швейцарку Белинду Бенчич, пишет УНН.

Детали

Счет матча 2-1 (4-6; 6-4; 6-0). В активе украинки 3 подачи навылет, 35 виннеров, 6 из 13 реализованных брейков, 4 из 7 отыгранных брейков, а в пассиве – 26 невынужденных и 1 двойная ошибка.

Спортсменки играли между собой седьмой раз, счет стал 5-2 в пользу украинки. Свитолина боролась за шестой четвертьфинал Roland Garros. Ранее до этой стадии Элина доходила в 2015, 2017, 2020, 2023 и 2025 годах.

Представительница Украины гарантированно сыграет в полуфинале Roland Garros-2026. В 1/4 финала турнира Элина поборется со своей соотечественницей Мартой Костюк (WTA №15).

Ольга Розгон

Спорт
Украина