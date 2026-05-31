Свитолина победила Бенчич в четвертом круге Roland Garros-2026 и сыграет с Костюк
Киев • УНН
Свитолина победила Бенчич в трех сетах и вышла в четвертьфинал Roland Garros-2026. Далее она сыграет против украинки Марты Костюк.
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №7) победила в матче 1/8 финала турнира серии Grand Slam. В битве за четвертьфинал наша спортсменка одолела одиннадцатую ракетку мира, швейцарку Белинду Бенчич, пишет УНН.
Детали
Счет матча 2-1 (4-6; 6-4; 6-0). В активе украинки 3 подачи навылет, 35 виннеров, 6 из 13 реализованных брейков, 4 из 7 отыгранных брейков, а в пассиве – 26 невынужденных и 1 двойная ошибка.
Спортсменки играли между собой седьмой раз, счет стал 5-2 в пользу украинки. Свитолина боролась за шестой четвертьфинал Roland Garros. Ранее до этой стадии Элина доходила в 2015, 2017, 2020, 2023 и 2025 годах.
Представительница Украины гарантированно сыграет в полуфинале Roland Garros-2026. В 1/4 финала турнира Элина поборется со своей соотечественницей Мартой Костюк (WTA №15).
