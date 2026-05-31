Костюк сенсационно выбила Швёнтек на Ролан Гаррос и может сыграть со Свитолиной
Киев • УНН
Костюк обыграла третью ракетку мира Швёнтек и впервые вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос. В следующем круге возможно украинское дерби против Свитолиной.
Украинская теннисистка Марта Костюк сенсационно вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, одолев третью ракетку мира Игу Швёнтек. Это первая победа украинки над теннисисткой из топ-3 мирового рейтинга, пишет УНН.
Детали
В матче 1/8 финала Костюк уверенно переиграла польскую спортсменку в двух сетах – 7:5, 6:1. Поединок продолжался чуть более полутора часов, а украинка продемонстрировала один из лучших матчей в карьере.
Благодаря этой победе Марта впервые пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос и продолжает борьбу за свой лучший результат на турнирах серии Grand Slam.
Возможное украинское дерби
В четвертьфинале соперницей Костюк станет победительница матча между еще одной украинкой Элиной Свитолиной и швейцаркой Белиндой Бенчич.
В случае успеха Свитолиной в 1/8 финала в Париже состоится украинское дерби за выход в полуфинал престижного турнира.
