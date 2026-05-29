Костюк и Свитолина пробились в 1/8 финала Ролан Гаррос-2026
Костюк и Свитолина вышли в 1/8 финала Ролан Гаррос, одолев своих соперниц. Юлия Стародубцева проиграла Сию Ван и завершила выступления на турнире.
Украинские теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина пробились в 1/8 финала Ролан Гаррос-2026 во Франции. Однако, к сожалению, другая наша представительница — Юлия Стародубцева, уступив представительнице Китая Сию Ван, вылетела из турнира, передает УНН.
Первой свой поединок во Франции начинала Юлия Стародубцева против представительницы Китая — Сию Ван. Матч продолжался почти два часа и завершился победой китаянки — 6:3 и 7:5
Параллельно свой поединок начала Марта Костюк против швейцарки Виктории Голубич. Наша представительница одержала победу — 6:4 и 6:3.
Костюк вышла в 1/8 финала турнира, где встретится с представительницей Польши Игой Свёнтек. Матч состоится в воскресенье, 31 мая, в 12:00 по Киеву.
Также другая наша представительница — Элина Свитолина одолела немку Тамару Корпач — 6:2 и 6:3. Свитолина, как и Костюк, пробилась в 1/8 турнира, где сыграет против победительницы пары Пейтон Стернс — Белинда Бенчич.
На данный момент в этой паре побеждает Бенчич.
Украинская теннисистка Александра Олейникова одержала победу во втором круге Ролан Гаррос-2026 против австралийки Кимберли Биррелл и вышла в третий круг, где встретится с "нейтральной" россиянкой Дианой Шнайдер.
Поединок состоится в субботу, 30 мая.