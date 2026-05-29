29 мая, 14:16 • 26133 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 31558 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 27158 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 29572 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 46995 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 61397 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 63040 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 88942 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 68758 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 49591 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
Костюк и Свитолина пробились в 1/8 финала Ролан Гаррос-2026

Киев • УНН

 • 796 просмотра

Костюк и Свитолина вышли в 1/8 финала Ролан Гаррос, одолев своих соперниц. Юлия Стародубцева проиграла Сию Ван и завершила выступления на турнире.

Костюк и Свитолина пробились в 1/8 финала Ролан Гаррос-2026

Украинские теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина пробились в 1/8 финала Ролан Гаррос-2026 во Франции. Однако, к сожалению, другая наша представительница — Юлия Стародубцева, уступив представительнице Китая Сию Ван, вылетела из турнира, передает УНН

Детали 

Первой свой поединок во Франции начинала Юлия Стародубцева против представительницы Китая — Сию Ван. Матч продолжался почти два часа и завершился победой китаянки — 6:3 и 7:5 

Параллельно свой поединок начала Марта Костюк против швейцарки Виктории Голубич. Наша представительница одержала победу — 6:4 и 6:3. 

Костюк вышла в 1/8 финала турнира, где встретится с представительницей Польши Игой Свёнтек. Матч состоится в воскресенье, 31 мая, в 12:00 по Киеву. 

Также другая наша представительница — Элина Свитолина одолела немку Тамару Корпач — 6:2 и 6:3. Свитолина, как и Костюк, пробилась в 1/8 турнира, где сыграет против победительницы пары Пейтон Стернс — Белинда Бенчич. 

На данный момент в этой паре побеждает Бенчич. 

Напомним

Украинская теннисистка Александра Олейникова одержала победу во втором круге Ролан Гаррос-2026 против австралийки Кимберли Биррелл и вышла в третий круг, где встретится с "нейтральной" россиянкой Дианой Шнайдер. 

Поединок состоится в субботу, 30 мая. 

Павел Башинский

