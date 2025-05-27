43 из 60 вражеских дронов обезврежены за ночь над Украиной

$41.510.01
46.990.07
ukenru
рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"
Эксклюзив
26 мая, 14:22 • 35754 просмотра

рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"

Эксклюзив
26 мая, 13:26 • 107976 просмотра

Дело главного юриста НБУ заморозили? Отсутствие подозрения может затянуть расследование на годы – судья в отставке

Эксклюзив
26 мая, 11:58 • 97535 просмотра

САП скрывает детали расследования дела о "сливах из НАБУ" и причастности Углавы - за год никаких подозрений

Эксклюзив
26 мая, 09:30 • 115103 просмотра

Прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых – бывший замгенпрокурора

Эксклюзив
26 мая, 08:54 • 123823 просмотра

Маникюр и педикюр: главные тренды лета 2025

26 мая, 08:18 • 92034 просмотра

Над Украиной во время атаки рф сбили 9 из 9 ракет и обезвредили 288 из 355 дронов

Эксклюзив
26 мая, 06:37 • 91283 просмотра

Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания

Эксклюзив
26 мая, 06:19 • 86592 просмотра

Неделя ясности и прорывов: астропрогноз для всех знаков Зодиака на 26 мая - 1 июня

25 мая, 15:04 • 81673 просмотра

Зеленский ввел санкции против сына Богуслаева, Мосийчука и криминальных авторитетов

25 мая, 09:34 • 86392 просмотра

Наши дома: в рамках последней части обмена военнопленными в Украину вернулись 303 защитника

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
2.7м/с
75%
747мм
Популярные новости

В Харькове обстреляли рейсовый автобус: что известно

26 мая, 20:32 • 26945 просмотра

Германия не меняла ограничения дальности ударов по рф - вице-канцлер

26 мая, 23:45 • 52813 просмотра

Жители двух районов Киева во вторник могут остаться без воды: объяснение КГГА

00:50 • 27974 просмотра

ISW: россия наращивает производство "шахедов" и увеличивает запасы ракет, готовясь к длительной войне против Украины и НАТО

01:27 • 15091 просмотра

Отстраненный от выборов президента Румынии пророссийский Джорджеску уходит из политики – обращение

01:58 • 8382 просмотра
публикации

Риск в подарок: как техника с "серого" рынка становится троянским конем в вашем персональном пользовании

26 мая, 16:32 • 74564 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 465588 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 499637 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 449575 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 539431 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Фридрих Мерц

Кир Стармер

Марко Рубио

Карл III

Марк Карни

Актуальные места

Великобритания

Киев

Европа

Курск

Оттава

Реклама
УНН Lite

Лебединая история: как пернатые путешественники остановили движение на трассе

26 мая, 16:12 • 33719 просмотра

Кендрик Ламар и Тейлор Свифт соревнуются за главные награды American Music Awards 2025 – СМИ

26 мая, 15:51 • 58464 просмотра

Майли Сайрус призналась, как съемки клипа на Аллее славы закончились для нее реанимацией

25 мая, 10:11 • 182853 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 16:10 • 288221 просмотра

У Билли Джоэла диагностировано редкое заболевание мозга, концерты отменены

23 мая, 19:29 • 118976 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Нью-Йорк Таймс

The Economist

43 из 60 вражеских дронов обезврежены за ночь над Украиной

Киев • УНН

 • 200 просмотра

В ночь на 27 мая россия выпустила по Украине 60 БпЛА типа Shahed. Украинская ПВО обезвредила 43 вражеских дрона на Востоке, Севере и Юге страны.

43 из 60 вражеских дронов обезврежены за ночь над Украиной

россия ночью выпустила по Украине 60 беспилотников, обезврежено 43 из них, в том числе 35 - сбито, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 27 мая враг атаковал 60-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - рф, Гвардейское - ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 43 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и юге страны. 35 - сбиты огневыми средствами поражения, 8 - локационно потеряны/подавлены РЭБ

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях, а также падение сбитых ударных БпЛА в 3 локациях", - говорится в сообщении.

Сумы ночью подверглись серии ударов рф: произошел пожар на предприятии27.05.25, 08:44 • 1230 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина
Brent
$63.96
Bitcoin
$108,924.50
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,351.69
Ethereum
$2,574.00