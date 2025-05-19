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Келлог: США представили в Стамбуле сильный мирный план. Первый пункт - всеобъемлющее прекращение огня
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421 удар по Запорожской области: враг атаковал 11 населенных пунктов, повреждены авто

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Оккупанты совершили 421 удар по 11 населенным пунктам Запорожской области, включая авиационные обстрелы, атаки БпЛА и артиллерийские удары. Поступило 2 сообщения о повреждении автомобилей.

421 удар по Запорожской области: враг атаковал 11 населенных пунктов, повреждены авто

В течение суток оккупанты нанесли 421 удар по 11 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

В частности, по его словам, враг совершил 6 авиационных обстрелов по Гуляйполю и Новоандреевке. Кроме того:

  • 208 БпЛА различной модификации атаковали Кушугум, Лобковое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Новодаровку и Роботино.
    • 6 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Гуляйполе, Малую Токмачку и Новоданиловку.
      • 201 артиллерийский удар нанесен по территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

        "Поступило 2 сообщения о повреждении автомобилей. Мирные жители не пострадали", - рассказал Федоров.

        Напомним

        17 мая российские войска в Белопольской громаде Сумской области нанесли смертоносный удар дроном по автобусу, когда люди ехали на эвакуацию. Погибло 9 человек, еще 7 получили ранения.

        130 боев за сутки: россияне нанесли 54 авиаудара и сбросили 80 КАБ - Генштаб18.05.25, 22:59 • 2166 просмотров

        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

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