421 удар по Запорожской области: враг атаковал 11 населенных пунктов, повреждены авто
Киев • УНН
Оккупанты совершили 421 удар по 11 населенным пунктам Запорожской области, включая авиационные обстрелы, атаки БпЛА и артиллерийские удары. Поступило 2 сообщения о повреждении автомобилей.
В течение суток оккупанты нанесли 421 удар по 11 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
В частности, по его словам, враг совершил 6 авиационных обстрелов по Гуляйполю и Новоандреевке. Кроме того:
- 208 БпЛА различной модификации атаковали Кушугум, Лобковое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Новодаровку и Роботино.
- 6 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Гуляйполе, Малую Токмачку и Новоданиловку.
- 201 артиллерийский удар нанесен по территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
"Поступило 2 сообщения о повреждении автомобилей. Мирные жители не пострадали", - рассказал Федоров.
Напомним
17 мая российские войска в Белопольской громаде Сумской области нанесли смертоносный удар дроном по автобусу, когда люди ехали на эвакуацию. Погибло 9 человек, еще 7 получили ранения.
130 боев за сутки: россияне нанесли 54 авиаудара и сбросили 80 КАБ - Генштаб18.05.25, 22:59 • 2166 просмотров