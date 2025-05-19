421 удар по Запорізькій області: ворог атакував 11 населених пунктів, пошкоджені авто
Київ • УНН
Окупанти здійснили 421 удар по 11 населених пунктах Запорізької області, включаючи авіаційні обстріли, атаки БпЛА та артилерійські удари. Надійшло 2 повідомлення про пошкодження автівок.
Впродовж доби окупанти завдали 421 удар по 11 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.
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Зокрема, за його словами, ворог здійснив 6 авіаційних обстрілів по Гуляйполю та Новоандріївці. Крім того:
- 208 БпЛА різної модифікації атакували Кушугум, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку та Роботине.
- 6 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Малу Токмачку та Новоданилівку.
- 201 артилерійський удар завдано по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
"Надійшло 2 повідомлення про пошкодження автівок. Мирні жителі не постраждали", - розповів Федоров.
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