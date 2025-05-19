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Келлог: США представили у Стамбулі сильний мирний план. Перший пункт - всеохопне припинення вогню
18 травня, 16:47 • 22212 перегляди

Келлог: США представили у Стамбулі сильний мирний план. Перший пункт - всеохопне припинення вогню

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421 удар по Запорізькій області: ворог атакував 11 населених пунктів, пошкоджені авто

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Окупанти здійснили 421 удар по 11 населених пунктах Запорізької області, включаючи авіаційні обстріли, атаки БпЛА та артилерійські удари. Надійшло 2 повідомлення про пошкодження автівок.

421 удар по Запорізькій області: ворог атакував 11 населених пунктів, пошкоджені авто

Впродовж доби окупанти завдали 421 удар по 11 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

Зокрема, за його словами, ворог здійснив 6 авіаційних обстрілів по Гуляйполю та Новоандріївці. Крім того:

  • 208 БпЛА різної модифікації атакували Кушугум, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку та Роботине.
    • 6 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Малу Токмачку та Новоданилівку.
      • 201 артилерійський удар завдано по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

        "Надійшло 2 повідомлення про пошкодження автівок. Мирні жителі не постраждали", - розповів Федоров.

        Нагадаємо

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        130 боїв за добу: росіяни завдали 54 авіаудари та скинули 80 КАБ - Генштаб18.05.25, 22:59 • 2166 переглядiв

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