40% новобранцев Нацгвардии набирают через рекрутинг, 60% - через мобилизацию

Представитель Нацгвардии Руслан Музычук рассказал насколько система рекрутинга эффективна по сравнению с системой традиционного призыва. Об этом он говорил в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Что касается рекрутинга, мы к этому пришли в том числе из-за войны, скажем, к рекрутингу прибегают не только наши подразделения. Если проанализировать опыт США, несмотря на достаточно хорошее обеспечение и вообще подход к военной службе, рекрутинговые компании в армию, и в Нацгвардию и в США они проводятся постоянно. И мы сейчас акцентируем в первую очередь на том, чтобы дать всем потенциальным нашим новобранцам инструмент для того, чтобы понять, раскрыть, какие именно есть специальности. Вообще, говоря о мобилизации, о войске, все думают, что это, например, пехота, штурмовые подразделения - сказал спикер.

По его словам, это конечно основная сила, но в том контексте военные раскрыли около 400 специальностей с помощью платформ поиска работы, с помощью собственных рекрутинговых сервисов для того, чтобы человек понимал, какие кроме этого есть должности.

«Например, говоря о каких-то даже аналитических специальностях, или это оператор беспилотных систем, или водители, или те люди, которые ремонтируют бронетехнику, или медики», - добавил Музычук.

Он заявил, что мобилизация - это основной ресурс для воюющей страны, но в отдельные месяцы мы проводили статистику и у нас соотношение достигало где-то 40 на 60, то есть 40 это рекрутинг процент всех новобранцев, 60 это все же мобилизация.

Основной элемент, который для воюющей страны позволяет говорить о комплектовании. Но в то же время мы видим, благодаря рекрутингу есть наши узнаваемые бригады, люди могут зайти через приложение, веб-сайт, посмотреть, почитать о какой-то специальности», - говорит спикер.

Также он добавил, что сейчас Нацгвардия увеличила период подготовки военных в учебных центрах.

Ни один командир не хочет идти в бой с неподготовленным бойцом. И это начиная от сержанта, который заводит людей на позицию, начиная от командира бригады или батальонной группы. Сейчас наша базовая подготовка это 54 суток. Затем проходят доподготовку в своих бригадах - сказал спикер.

Напомним,

Профильный парламентский комитет уже начал рассмотрение нового законопроекта о мобилизации.