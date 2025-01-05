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40% новобранців Нацгвардії набирають через рекрутинг, 60% - через мобілізацію

40% новобранців Нацгвардії набирають через рекрутинг, 60% - через мобілізацію

Київ • УНН

 • 40517 перегляди

40% новобранців Нацгвардії приєднуються через рекрутинг, а 60% через мобілізацію. Нацгвардія пропонує близько 400 різних військових спеціальностей та збільшила термін базової підготовки до 54 діб.

Речник Нацгвардії Руслан Музичук розповів наскільки система рекрутингу ефективна порівняно з системою традиційного призову. Про це він говорив в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Щодо рекрутингу, ми до цього прийшли в тому числі через війну, скажімо, до рекрутингу вдаються не лише наші підрозділи. Якщо проаналізувати досвід США, незважаючи на досить хороше забезпечення і взагалі підхід до військової служби, рекрутингові компанії до армії, і до Нацгвардії і в США вони проводяться постійно. І ми зараз акцентуємо в першу чергу на тому, щоб дати усім потенційним нашим новобранцям інструмент для того, щоб зрозуміти, розкрити, які саме є спеціальності. Взагалі, говорячи про мобілізацію, про військо, усі думають, що це є, наприклад, піхота, штурмові підрозділи

- сказав речник. 

За його словами, це звичайно основна сила, але в тому контексті військові розкрили біля 400 спеціальностей за допомогою платформ пошуку роботи, за допомогою власних рекрутингових сервісів для того, щоб людина розуміла, які окрім цього є посади.

"Наприклад, говорячи про якісь навіть аналітичні спеціальності, чи це оператор безпілотних систем, чи водії, чи ті люди, які ремонтують бронетехніку, чи медики", - додав Музичук.

Він заявив, що мобілізація - це основний ресурс для воюючої країни, але в окремі місяці ми проводили статистику і у нас співвідношення досягало десь 40 на 60, тобто 40 це рекрутинг відсоток усіх новобранців, 60 це все таки мобілізація.

Основний елемент, який для воюючої країни дає змогу говорити про комплектування. Але водночас ми бачимо, завдяки рекрутингу є наші впізнавані бригади, люди можуть зайти через додаток, веб-сайт, подивитись, почитати про якусь спеціальність", - каже речник.

Також він додав, що нині Нацгвардія збільшила період підготовки військових у навчальних центрах.

Жоден командир не хоче йти в бій з непідготовленим бійцем. І це починаючи від сержанта, який заводить людей на позицію,починаючи від командира бригади чи батальйонної групи. Зараз наша базова підготовка це 54 доби. Потім проходять допідготовку в своїх бригадах

- сказав речник.

Нагадаємо

Профільний парламентський комітет вже розпочав розгляд нового законопроекту про мобілізацію. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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