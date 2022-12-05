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40% Киевской области осталось без света – Кулеба

40% Киевской области осталось без света – Кулеба

Киев • УНН

 • 1519839 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Глава Киевской ОГА Алексей Кулеба в эфире национального телемарафона сообщил, что в результате массированной атаки рф по Украине без света осталось 40 процентов Киевской области. Он добавил, что критических последствий от обстрелов не наблюдается, передает УНН.

Детали

Глава ОГА сообщил, что в результате аварийного отключения 40 процентов Киевской области остались без света. Он добавил, что скачки электроэнергии были единичными, сейчас ситуация стабилизировалась.

По словам Кулебы, более подробную информацию о последствиях массированной атаки россии власти предоставят в ближайшее время. В то же время он отметил работу сил ПВО в Киевской области.

Цитата

"У нас есть удачные примеры того, как отработала противовоздушная оборона Киевской области. У нас есть хорошие результаты. К сожалению, кроме этого, есть попадание в объект инфраструктуры. Могу сказать, что мы пока не видим критических последствий, однако более подробную информацию предоставим впоследствии", - добавил он.

Напомним

В КМВА сообщили, что в районе Киева во время очередной ракетной атаки армии рф было зафиксировано 10 ракет, 9 из которых, или 90%, предварительно, были уничтожены.

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