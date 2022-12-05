40% Київської області залишилися без світла - Кулеба

Деталі

Голова ОДА повідомив, що унаслідок аварійного відключення 40 відсотків жителів Київської області залишилися без світла. Він додав, що стрибки електроенергії були поодинокими, наразі ситуація стабілізувалася.

За словами Кулеби, більш детальну інформацію щодо наслідків масованої атаки росії влада надасть найближчим часом. Водночас він відзначив роботу сил ППО на Київщині.

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"Ми маємо вдалі приклади того, як відпрацювала протиповітряна оборона Київської області. В нас є гарні результати. На жаль, окрім цього, є влучання в об'єкт інфраструктури. Можу сказати що ми поки що не бачимо критичних наслідків, проте більш детальну інформацію надамо згодом", - додав він.

Нагадаємо

У КМВА повідомили, що в районі Києва під час чергової ракетної атаки армії рф було зафіксовано 10 ракет, 9 з яких, або 90%, попередньо, було знищено.