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Жовква о возможности сбития Польшей ракет рф: коммуникация продолжается с Варшавой и на уровне стран-членов НАТО
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Компаниям и предпринимателям придется менять всю документацию, это значительные расходы - представитель бизнеса о последствиях возможного переименования Броваров
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Количество потребительских кредитов в Украине увеличивается. В АУБ рассказали, на что украинцы тратят кредитные средства
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Администрация Харрис будет поддерживать Украину, возможно, даже больше, но точно не меньше - эксперт
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Сокращение вакантных должностей в ГНС не добавит эффективности работе налоговиков - нардеп
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Создание трехмерных моделей мест военных преступлений рф - специалисты КНИИСЭ начнут использовать технологию eyesCloud3D
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Неделя энергетического подъема и возможности реализации: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 июля
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Бизнесмен Полищук объяснил, почему подал иск против АРМА о защите чести и достоинства
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