Оккупанты обстреляли один из населенных пунктов Малоданиловской громады в Харьковской области.

По информации, прилет был зафиксирован в жилом массиве многоквартирной застройки.

Предварительно, никакой информации о пострадавших не поступало.

Это уже четвертый день подряд.

Обстрелы последних дней ведутся из артиллерии, поэтому повторные возможны без предупреждения о воздушной тревоге. [Будьте осторожны - проинформировал Александр Гололобов.

У Харківській області оголошено ракетну небезпеку