Киев • УНН
Оккупанты обстреляли населенный пункт Малоданиловской громады на Харьковщине. Зафиксирован прилет в жилой массив многоквартирной застройки, предварительно без жертв. Обстрелы ведутся из артиллерии четвертый день подряд.
Оккупанты обстреляли один из населенных пунктов Малоданиловской громады в Харьковской области.
По информации, прилет был зафиксирован в жилом массиве многоквартирной застройки.
Предварительно, никакой информации о пострадавших не поступало.
Это уже четвертый день подряд.
Обстрелы последних дней ведутся из артиллерии, поэтому повторные возможны без предупреждения о воздушной тревоге. [Будьте осторожны
У Харківській області оголошено ракетну небезпеку22 июля 2024, 23:36 • 7360 просмотров