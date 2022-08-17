38 тысяч евро в год: в Ирландии будут принимать педагогов из числа украинских беженцев

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Подать заявку на поступление в Реестр учителей Ирландии для преподавания в школе могут украинские учителя, имеющие диплом квалифицированного учителя.

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«Если украинские учителя имеют подтверждение статуса квалифицированного учителя (диплом), они могут подать заявку на поступление в Реестр учителей Ирландии для преподавания в школе», - сказал представитель Педагогического совета.

Преподаватели, не выполнившие все регистрационные требования, могут быть зарегистрированы при определенных условиях. После регистрации украинские учителя независимо от своего условного статуса имеют право получать государственную заработную плату для трудоустройства и преподавания в специализированных школах.

Следует учесть, что начальная заработная плата учителей в Ирландии составляет около 38 000 евро в год (1 421 204 грн.).

Квалифицированные украинские учителя, желающие зарегистрироваться и преподавать в Ирландии, могут найти больше информации на сайте teachingcouncil.ie или отправить запрос на [email protected].

Дополнение

Украинские школьники, которые являются вынужденными переселенцами и находятся в Молдове, смогут получить наборы школьных принадлежностей к новому учебному году.