Українським дітям-біженцям в Молдові видадуть набори зі шкільним приладдям

Організація «Врятуймо дітей - Румунія» відправила третій гуманітарний вантаж, що складається з 1200 шкільних рюкзаків, укомплектованих приладдями, для українських дітей, які навчаються в початкових та середніх школах Молдови. Набори розподілить Міністерство освіти, культури та досліджень цієї країни.

Зарахування дітей із сімей вимушених переселенців до навчальних закладів Республіки Молдова здійснюється відповідно до розробленого міністерством механізму, який щоденно відстежує ситуацію щодо кількості дітей, інтегрованих у систему освіти.

"Ми вирішили розширити гуманітарну допомогу, яку надаємо дітям-біженцям з України і на Республіку Молдова, країну, яка продемонструвала, що хоча її спроможність приймати біженців перевищила можливості на папері, людська солідарність не має меж і заслуговує на більшу підтримку. Це чудовий приклад щедрості, який ми постійно підтримуватимемо", - сказала Габрієла Александреску, виконавчий президент організації «Врятуймо дітей - Румунія».

Перед відправкою допомоги, представники румунської організації ретельно вивчають потреби біженців. Цього разу було констатовано необхідність відправити набори, які міститимуть шкільне приладдя залежно від освітніх потреб дитини. Раніше організація вже відправляла в Молдову вантажі, що містили санітарно-гігієнічні предмети для біженців.