Украинским детям-беженцам в Молдове выдадут наборы со школьными принадлежностями

Организация «Спасем детей - Румыния» отправила третий гуманитарный груз, состоящий из 1200 школьных рюкзаков, укомплектованных принадлежностями, для украинских детей, обучающихся в начальных и средних школах Молдовы. Наборы распределит Министерство образования, культуры и исследований этой страны.

Зачисление детей из семей вынужденных переселенцев в учебные заведения Республики Молдова осуществляется в соответствии с разработанным министерством механизмом, который ежедневно отслеживает ситуацию по количеству детей, интегрированных в систему образования.

"Мы решили расширить гуманитарную помощь, оказываемую детям-беженцам из Украины и на Республику Молдова, страну, которая продемонстрировала, что хотя ее способность принимать беженцев превысила возможности на бумаге, человеческая солидарность не имеет границ и заслуживает большей поддержки. Это отличный пример щедрости, который мы будем постоянно поддерживать", - сказала Габриела Александреску, исполнительный президент организации «Спасти детей – Румыния».

Перед отправкой помощи представители румынской организации тщательно изучают потребности беженцев. На этот раз была констатирована необходимость отправить наборы, содержащие школьные принадлежности в зависимости от образовательных потребностей ребенка. Ранее организация уже отправляла в Молдову грузы, содержащие санитарно-гигиенические предметы для беженцев.