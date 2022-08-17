38 тисяч євро в рік: в Ірландії будуть приймати педагогів з числа українських біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Ірландські школи приймають нових вчителів з числа українських біженців. До середини липня було отримано понад 90 заявок, а до викладання в ірландських школах вже допустили 28 українських вчителів, які переїхали в країну через повномасштабну війну. Про це повідомляє видання ukraina.ng24.ie, інформує УНН.
Деталі
Подати заявку на вступ до Реєстру вчителів Ірландії для викладання в школі можуть українські вчителі, які мають диплом кваліфікованого вчителя.
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«Якщо українські вчителі мають підтвердження статусу кваліфікованого вчителя (диплом), вони можуть подати заявку на вступ до Реєстру вчителів Ірландії для викладання в школі», - сказав речник Педагогічної ради.
Викладачі, які не виконали всі реєстраційні вимоги, можуть бути зареєстровані за певних умов. Після реєстрації українські вчителі, незалежно від свого умовного статусу, мають право отримувати державну заробітну плату для працевлаштування та викладання у спеціалізованих школах.
Слід врахувати, що початкова заробітна плата вчителів в Ірландії становить близько 38 000 євро на рік (1 421 204 грн.).
Кваліфіковані українські вчителі, які бажають зареєструватися та викладати в Ірландії, можуть знайти більше інформації на сайт teachingcouncil.ie або надіслати запит на [email protected].
Доповнення
Українські школярі, які є вимушеними переселенцями та перебувають у Молдові, зможуть отримати набори шкільного приладдя до нового навчального року.