30-летние мужики боятся сюда ехать: мобилизованный боевик "днр" пожаловался на армию рф
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В перехваченном разговоре оккупанта со своей девушкой идет речь о том, что мобилизованные так называемой "днр" не считают, что они заодно с российской армией, позиционируют себя отдельно от них. Беседу обнародовало Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.
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"В перехваченном разговоре оккупанта со своей девушкой Анастасией идет речь о том, что мобилизованные так называемой "днр" не считают, что они заодно с российской армией, позиционируют себя отдельно от них. Рассказывает, как их обманывают и выражает свое отношение к российской армии, россии и что она делала 8 лет", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что военные из "днр" ищут помощь правозащитников, чтобы бежать с войны.