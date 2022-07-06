30-летние мужики боятся сюда ехать: мобілізований бойовик "днр" поскаржився на армію рф
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У перехопленій розмові окупанта зі своєю дівчиною йде мова про те, що мобілізовані так званої «днр» не вважають, що вони заодно з російською армією, позиціюють себе окремо від них. Розмову оприлюднило Головне управління розвідки МО України, передає УНН.
Цитата
"У перехопленій розмові окупанта зі своєю дівчиною Анастасією йде мова про те, що мобілізовані так званої "днр" не вважають, що вони заодно з рос.армією, позиціюють себе окремо від них. Розповідає, як їх обманюють та висловлює своє ставлення до рос. армії, росії та що вона робила 8 років", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що військові з "днр" шукають допомогу правозахисників, щоб втекти з війни.