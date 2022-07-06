30-летние мужики боятся сюда ехать: мобілізований бойовик "днр" поскаржився на армію рф

Цитата

"У перехопленій розмові окупанта зі своєю дівчиною Анастасією йде мова про те, що мобілізовані так званої "днр" не вважають, що вони заодно з рос.армією, позиціюють себе окремо від них. Розповідає, як їх обманюють та висловлює своє ставлення до рос. армії, росії та що вона робила 8 років", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що військові з "днр" шукають допомогу правозахисників, щоб втекти з війни.