28 сентября: Международный день всеобщего доступа к информации, Всемирный день борьбы против бешенства

Первый в мире закон о доступе к информации был принят еще в 1766 году в Швеции.

Документ гарантировал свободный доступ к архивам с правом получения копий документов, свободу печати и распространения данных о правительстве, парламенте и судах.

Право на свободный доступ к информации провозглашалось и в Декларации прав человека и гражданина, которая была принята в Франции в 1789 году.

Серьезная борьба за право граждан иметь доступ к информации о деятельности государственных институтов, правоохранительных органов, судов и т.д. развернулась уже в ХХ веке.

В Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1948 году, право доступа к информации сформулировано в 19-й статье как право собирать, получать и распространять любые сведения и идеи где угодно и без препятствий.

В Украине в 1992 году был принят Закон об информации, а в 2011 году — Закон о доступе к публичной информации.

Международный день всеобщего доступа к информации был признан в 2015 году на уровне ЮНЕСКО, а в 2019 году — на уровне ООН.

Сегодня также отмечается Всемирный день борьбы с бешенством.

Событие установлено в день смерти выдающегося французского микробиолога Луи Пастера, который первым в мире изобрёл вакцину против бешенства.

На сегодня бешенство распространено более чем в 150 странах мира, но теперь оно излечимо благодаря вакцинам. По статистике ВОЗ, около 99% случаев передачи людям опасного заболевания происходит через собак.

С 2011 года по инициативе Всемирной организации женщин по репродуктивным правам 28 сентября отмечается Международный день безопасного аборта.

В многих странах до этого времени аборт является уголовным преступлением. По данным ВОЗ, ежегодно осуществляется около 25 миллионов подпольных абортов, которые наносят большой вред здоровью’женщин или даже приводят к летальному исходу.

Также 28 сентября — это Всемирный день моря.

Событие было основано в 1078 году с целью привлечь внимание общества к экологии морской среды, защите биологических ресурсов, безопасности перевозок на морских транспортных средствах.

Еще одно сегодняшнее событие, основанное в 2006 году, — День свободы от голода.

Его цель — распространение осведомленности об актуальной на сегодня проблеме нехватки продовольствия.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Харитона Исповедника.

Мужчина жил в ІІІ-ІѴ веках в Малой Азии. Когда усилились гонения на христиан, Харитона схватили язычники, пытали его, а затем бросили в в тюрьму.

Через некоторое время Харитона выпустили, и он отправился в Святую Землю. Возле Иерусалима его схватили разбойники.

По преданию, они привели Харитона в свою пещеру. Туда заползла змея, которую послал Господь, и отравила вино. Разбойники выпили вино и умерли, а Харитон возвел в пещере церковь.

Сейчас это Фаранская лавра, где Харитон и похоронен.

Именины 28 сентября празднуют Харитон, Максим, Никита, Степан.